Вице-губернатор Петербурга: перенос Евро-2020 не скажется на качестве подготовки города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Грязнов/. Перенос чемпионата Европы по футболу на 2021 год не скажется на качестве подготовки к турниру Санкт-Петербурга. Такое мнение высказал ТАСС вице-губернатор города Владимир Кириллов.

"Перенос турнира на следующий год не окажет какого-либо влияния на качество и эффективность подготовки к нему", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что город уже был фактически готов принять матчи чемпионата. "Что касается готовности города к финальному турниру чемпионата Европы по футболу, то все обязательства перед УЕФА были фактически доведены до завершающей стадии - мы обеспечили готовность городской инфраструктуры, приняли исчерпывающие меры по безопасности и антитеррористической защищенности, разработали необходимый комплект распорядительной документации и предусмотрели полную операционную готовность. Все эти меры носят не сиюминутный характер и будут в полном объеме применимы в 2021 году", - отметил Кириллов.

Союз европейских футбольных ассоциаций пока не утвердил окончательное расписание перенесенного чемпионата Европы, это должно произойти к концу апреля. "Работа по актуализации комплексного плана подготовки к Евро-2020 в части уточнения сроков и перечня мероприятий будет инициирована по факту поступления со стороны УЕФА и правительства России официальных решений и распоряжений, регламентирующих порядок проведения турнира в 2021 году", - сказал Кириллов.

В феврале этого года город посетила инспекционная комиссия УЕФА. Руководитель операционной деятельности на объектах УЕФА Андреас Шар сообщал, что стадион "Санкт-Петербург" готов принять матчи европейского первенства.

Чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса перенесен с лета 2020 года на период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Петербурге запланировано четыре матча турнира.