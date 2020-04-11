Сорокин: власти Петербурга и РФС оперативно уведомили УЕФА о готовности принять матчи Евро

9 апреля британское издание Daily Mail сообщило, что число городов-организаторов может быть уменьшено из-за последствий пандемии. В УЕФА заявили, что консультации проводятся со всеми запланированными хозяевами первенства, отметив, что окончательно расписание матчей еще не утверждено. 11 апреля вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, комментируя публикации иностранных СМИ, заявил ТАСС о том, что власти города не намерены отказываться от проведения матчей чемпионата Европы и уже уведомили об этом РФС и УЕФА. В службе коммуникации РФС ТАСС также сообщили о том, что УЕФА уведомлен о готовности Санкт-Петербурга принять игры предстоящего турнира.

"Власти и РФС отреагировали достаточно оперативно, потому что со стороны УЕФА были четко обозначены сроки (города-организаторы должны подтвердить намерение принять матчи до конца апреля - прим. ТАСС), - сказал Сорокин. - Естественно, мы подготовились к установленным срокам. Рассматривалась ли возможность взять больше времени на размышление или отказаться от проведения матчей чемпионата Европы? Я такого ни разу не слышал".

Чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса перенесен с лета 2020 года на период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Сборная России сыграет в групповом раунде с командами Бельгии, Финляндии и Дании.