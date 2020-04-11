"Ак Барс" продлил контракт с обладателем рекордной "сухой" серии КХЛ вратарем Биляловым

В прошедшем сезоне Билялов провел 36 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых одержал 23 победы и девять раз отстоял "на ноль". В ноябре Билялов установил рекорд чемпионатов России по хоккею по продолжительности "сухой" серии - он не пропускал на протяжении 316 минут 9 секунд. Билялов дебютировал за клуб в 2017 году.

"Ак Барс" в прошедшем сезоне стал победителем Восточной конференции и вышел во второй раунд плей-офф, обыграв в серии нижнекамский "Нефтехимик" (4-0). Сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса.