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КХЛ

"Ак Барс" продлил контракт с обладателем рекордной "сухой" серии КХЛ вратарем Биляловым

Новое соглашение рассчитано на два года
Тимур Билялов Владимир Крайнов/ТАСС
Описание
Тимур Билялов
© Владимир Крайнов/ТАСС

ТАСС, 11 апреля. Российский голкипер Тимур Билялов подписал новое соглашение с казанским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 25-летним вратарем рассчитан до конца сезона-2021/22.

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В прошедшем сезоне Билялов провел 36 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых одержал 23 победы и девять раз отстоял "на ноль". В ноябре Билялов установил рекорд чемпионатов России по хоккею по продолжительности "сухой" серии - он не пропускал на протяжении 316 минут 9 секунд. Билялов дебютировал за клуб в 2017 году.

"Ак Барс" в прошедшем сезоне стал победителем Восточной конференции и вышел во второй раунд плей-офф, обыграв в серии нижнекамский "Нефтехимик" (4-0). Сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса.

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