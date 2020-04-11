"Кузбасс" не получал предложений о трансфере волейболиста Полетаева

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Конкретных предложений о трансфере волейболиста кемеровского "Кузбасса" Виктора Полетаева в клуб не поступало. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор клуба Сергей Ломако.

Ранее портал "Бизнес Online" сообщал, что Полетаев продолжит карьеру в санкт-петербургском "Зените".

"У него действующий контракт с клубом. Официально на нас никто не выходил", - сказал Ломако.

Полетаев, играющий на позиции диагонального, выступает за "Кузбасс" с 2017 года. В составе сборной России он дважды становился победителем Лиги наций.