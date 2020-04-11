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Коррупционный скандал в ФИФА

AP: в Швейцарии намерены закрыть одно из дел против бывшего главы ФИФА Блаттера

Функционер обвинялся в злоупотреблении полномочиями при подписании контракта по продаже прав на телетрансляции
Йозеф Блаттер EPA/PATRICK B. KRAEMER
Описание
Йозеф Блаттер
© EPA/PATRICK B. KRAEMER

ТАСС, 11 апреля. Швейцарская прокуратура планирует закрыть одно из двух дел против бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера. Об этом сообщает агентство Associated Press.

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Прокуратура собирается прекратить производство по делу о злоупотреблении полномочиями, которое было открыто в 2015 году. 12 сентября 2005 года Блаттер подписал контракт с Карибским футбольным союзом по продаже прав на телетрансляции чемпионатов мира 2010 и 2014 годов, который якобы был невыгоден ФИФА. Отмечалось, что Блаттер действовал против интересов организации при заключении данного соглашения.

Другое дело, по которому Блаттер обвиняется в незаконном переводе в 2011 году 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета руководившего в те годы Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, остается в силе.

Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся в конце мая 2015 года, когда в отеле в Цюрихе за два дня до выборов президента организации по запросу американского правосудия швейцарская полиция задержала несколько высокопоставленных чиновников организации по подозрению в коррупции.

В 2015 году Блаттер был отстранен арбитражной палатой комитета по этики ФИФА от футбольной деятельности на 8 лет. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил этот срок до 6 лет.

Теги
ШвейцарияБлаттер, ЙозефКоррупционный скандал в ФИФА
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