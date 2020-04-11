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Летние олимпийские виды спорта

Временно возглавляющая IWF Папандреа требует полного отстранения бывшего руководителя Аяна

Окончательное решение по итогам голосования будет утверждено позднее генеральной ассамблеей Международной федерации тяжелой атлетики

ТАСС, 11 апреля. Временный президент Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Урсула Папандреа призвала исполком организации к полному исключению из IWF временно отстраненного от должности главы организации Тамаша Аяна. Об этом сообщает немецкий телеканал ARD.

Свое требование Папандреа выразила в письме Аяну и членам исполкома IWF, в котором указаны два пункта для голосования: "А - Да, исключить Аяна в качестве члена исполнительной власти IWF", "В - Нет, не исключать Аяна в качестве члена исполнительной власти IWF". Для отстранения Аяна требуется 21 голос членов исполкома, который может включать его голос в том числе. Окончательное решение по итогам голосования будет утверждено позднее генеральной ассамблеей организации. Согласно информации телеканала, Папандреа также получала содержащие угрозы сообщения от Аяна.

В начале января ARD выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, в котором президент Аян обвиняется в создании коррупционных схем и покрывательстве спортсменов, уличенных в использовании допинга. В фильме также сообщается, что IWF на многих международных соревнованиях, в числе которых чемпионаты мира и Европы, платила допинг-офицерам за молчание в случае обнаружения манипуляций с пробами спортсменов. Из-за скандала Аян был отстранен от своей должности на 90 дней, Папандреа стала исполняющей обязанности президента организации.

Расследование по делу о коррупции возглавил руководивший ранее следствием по делу о допинге в российском спорте канадец Ричард Макларен. Решение о назначении комиссии под его руководством было одобрено исполкомом IWF.

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Летние олимпийские виды спорта
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