Временно возглавляющая IWF Папандреа требует полного отстранения бывшего руководителя Аяна

ТАСС, 11 апреля. Временный президент Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Урсула Папандреа призвала исполком организации к полному исключению из IWF временно отстраненного от должности главы организации Тамаша Аяна. Об этом сообщает немецкий телеканал ARD.

Свое требование Папандреа выразила в письме Аяну и членам исполкома IWF, в котором указаны два пункта для голосования: "А - Да, исключить Аяна в качестве члена исполнительной власти IWF", "В - Нет, не исключать Аяна в качестве члена исполнительной власти IWF". Для отстранения Аяна требуется 21 голос членов исполкома, который может включать его голос в том числе. Окончательное решение по итогам голосования будет утверждено позднее генеральной ассамблеей организации. Согласно информации телеканала, Папандреа также получала содержащие угрозы сообщения от Аяна.

В начале января ARD выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, в котором президент Аян обвиняется в создании коррупционных схем и покрывательстве спортсменов, уличенных в использовании допинга. В фильме также сообщается, что IWF на многих международных соревнованиях, в числе которых чемпионаты мира и Европы, платила допинг-офицерам за молчание в случае обнаружения манипуляций с пробами спортсменов. Из-за скандала Аян был отстранен от своей должности на 90 дней, Папандреа стала исполняющей обязанности президента организации.

Расследование по делу о коррупции возглавил руководивший ранее следствием по делу о допинге в российском спорте канадец Ричард Макларен. Решение о назначении комиссии под его руководством было одобрено исполкомом IWF.