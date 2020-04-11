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ММА

UFC пока не отменил бой российского бойца Яна

Его поединок с бразильцем Марлоном Мораесом должен возглавить турнир UFC в Казахстане 13 июня

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) пока не отменил бой россиянина Петра Яна против бразильца Марлона Мораеса. Об этом ТАСС заявил менеджер Яна Саят Абдрахманов.

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"Сейчас никакой информации не дают, думаю, они сами на 100% не знают, что будет", - сказал Абдрахманов.

Также он отметил, что Ян подписал контракт на бой. Поединок Ян - Мораес должен возглавить турнир UFC в Казахстане 13 июня. При этом организация официально не объявляла о проведении турнира.

Ян занимает третью строчку в рейтинге легчайшего веса UFC.

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