UFC пока не отменил бой российского бойца Яна

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) пока не отменил бой россиянина Петра Яна против бразильца Марлона Мораеса. Об этом ТАСС заявил менеджер Яна Саят Абдрахманов.

"Сейчас никакой информации не дают, думаю, они сами на 100% не знают, что будет", - сказал Абдрахманов.

Также он отметил, что Ян подписал контракт на бой. Поединок Ян - Мораес должен возглавить турнир UFC в Казахстане 13 июня. При этом организация официально не объявляла о проведении турнира.

Ян занимает третью строчку в рейтинге легчайшего веса UFC.