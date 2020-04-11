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Футбол в Италии

СМИ: "Ювентус" планирует продлить контракт с 42-летним Буффоном на год

В сезоне-2019/20 футболист провел 11 матчей, трижды сохранив свои ворота в неприкосновенности
Джанлуиджи Буффон AP Photo/Luca Bruno
Описание
Джанлуиджи Буффон
© AP Photo/Luca Bruno

ТАСС, 11 апреля. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" договорился о продлении контракта с голкипером Джанлуиджи Буффоном. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Coriere della Sera.

По информации источника, соглашение будет рассчитано до окончания сезона-2020/21. По данным Transfermarkt, действующий контракт 42-летнего Буффона рассчитан до 30 июня 2020 года. В сезоне-2019/20, прерванном из-за пандемии коронавируса, итальянец провел 11 матчей, в трех из которых сыграл "на ноль".

В 2001 году Буффон перешел в "Ювентус" из итальянской "Пармы" за рекордные на тот момент для трансфера голкипера €52 млн. С "Ювентусом" он стал девятикратным чемпионом Италии, четыре раза завоевывал кубок страны и пять раз - Суперкубок Италии, трижды играл в финале Лиги чемпионов, но ни разу не сумел завоевать трофей. Вместе с "Пармой" футболист выиграл Кубок УЕФА (ныне - "Лига Европы"), Кубок и Суперкубок Италии. Сезон-2018/19 Буффон провел в составе французского ПСЖ, перейдя туда на правах свободного агента, после чего вернулся в туринский клуб, в составе парижан он выиграл чемпионат и Суперкубок Франции.

Буффон 12 раз становился лучшим вратарем года в Италии, трижды - лучшим вратарем Европы по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и лучшим вратарем победного для Италии чемпионата мира 2006 года. Он является рекордсменом по числу матчей за национальную сборную (176).

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