Команда Джикии стала победителем турнира РФС по интерактивному футболу

ТАСС, 11 апреля. Команда капитана московского "Спартака" Георгия Джикии выиграла турнир по интерактивному футболу под эгидой Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Капитанами других команд на фестивале, называющемся "Наши парни" - так же, как и клуб болельщиков сборной России - были нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба, комик Илья Соболев и артист T-Killah. В решающей стадии приняли участие восемь лучших игроков, которые вместе с капитанами составили четыре команды. По итогам турнира на вылет по FIFA 20 второе место заняла команда Дзюбы, третье - T-Killah.

Согласно правилам турнира, болельщики из команды победителя, которыми стали Кирилл Жильцов и Максим Привалов, получат шанс попасть в основной этап отбора в сборную России по киберфутболу.