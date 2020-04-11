СМИ: Милутинов подпишет с БК ЦСКА трехлетний контракт с зарплатой €3 млн в год

ТАСС, 11 апреля. Сербский центровой греческого "Олимпиакоса" Никола Милутинов подпишет соглашение с российским баскетбольным клубом ЦСКА с зарплатой €3 млн в год. Об этом сообщает портал Sportando.

По информации источника, контракт будет рассчитан на три года. Отмечается, что в услугах серба также была заинтересована испанская "Барселона", доход игрока мог составить €7 млн за три года.

Милутинов до этого выступал за сербские "Хемофарм" и "Партизан". "Олимпиакос" игрок представляет с 2015 года. В сезоне-2019/20 Евролиги, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, Милутинов провел 24 матча, в среднем набирая 10,3 очка и совершая 8,2 подбора. На драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2015 года он был выбран "Сан-Антонио" под общим 26-м номером.