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Влияние коронавируса на спорт

СМИ: "Арсенал" не будет сокращать зарплаты футболистов в случае выхода в Лигу чемпионов

От четвертого места, которое позволит в следующем сезоне выступить в главном еврокубковом турнире, "Арсенал" отделяет восемь очков

ТАСС, 11 апреля. Английский футбольный клуб "Арсенал" не будет сокращать зарплаты своим игрокам в случае выхода команды в Лигу чемпионов. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Telegraph.

По информации источника, руководство клуба возьмет на себя все убытки, которые связаны с паузой из-за пандемии коронавирусной инфекции, если клуб успешно завершит чемпионат, который на данный момент прерван.

В турнирной таблице чемпионата клуб располагается на девятом месте, набрав в 28 матчах 40 очков. От четвертого места, которое позволит в следующем сезоне выступить в Лиге чемпионов, "Арсенал" отделяет восемь очков.

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Влияние коронавируса на спорт
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