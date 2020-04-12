Форвард Голдобин через два года собирается снова попробовать силы в НХЛ

ТАСС, 12 апреля. Российский форвард Николай Голдобин, который подпишет контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА, через два года собирается снова попробовать свои силы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Комментарий 24-летнего нападающего приводит журналист TSN Рик Даливал в своем Twitter.

В субботу агент игрока Сергей Исаков сообщил ТАСС, что Голдобин, который выступает за клуб НХЛ "Ванкувер" с 2017 года, подпишет двухлетний контракт с ЦСКА.

"В "Ванкувере" не хотели меня подписывать. Я разочарован тем, как все получилось, но рад, что продолжу играть в КХЛ. Через два года снова попробую попасть в НХЛ", - сказал Голдобин.

Перед стартом сезона-2019/20 россиянин подписал с "Ванкувером" новый однолетний контракт, но сыграл в текущем сезоне только одну встречу в НХЛ. В общей сложности в активе нападающего 124 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он набрал 46 (19+27) очков.