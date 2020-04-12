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Мировой футбол

СМИ: "Тоттенхэм" намерен подписать защитника ПСЖ Менье

Соглашение 28-летнего бельгийца с парижским клубом истекает летом 2020 года

ТАСС, 12 апреля. Защитник французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Тома Менье может продолжить карьеру в английском "Тоттенхэме". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал 90min.

Подписание контракта с 28-летним бельгийцем - приоритет для главного тренера английской команды Жозе Моуринью. Португальский специалист недоволен Сержем Орье и ищет ему замену.

Соглашение 28-летнего Менье с парижским клубом истекает летом 2020 года. В сезоне-2019/20 на счету бельгийца один гол и две результативные передачи в 27 матчах.

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