{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Sky Sports не будет требовать от Английской премьер-лиги возврата средств

Стороны рассмотрят иные варианты компенсации, если сезон не будет доигран

ТАСС, 12 апреля. Телеканал Sky Sports не будет требовать от Английской премьер-лиги возврата денег, заплаченных лиге за права на трансляции, если сезон не будет доигран из-за коронавируса. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На эту тему

Чемпионат Англии приостановлен из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок. Команды провели 28-29 игр из 38 запланированных.

Отмечается, что Английской премьер-лиге не придется возвращать телеканалу 371 млн фунтов, стороны постараются найти альтернативные пути решения проблемы при самом неблагоприятном исходе. В частности, среди компромиссных вариантов называются продление контракта между Sky Sports и лигой до конца сезона-2022/23 и увеличение числа матчей, которые будут показаны в прямом эфире.

По данным, опубликованным британским Минздравом 11 апреля, у 79 тыс. человек в стране было подтверждено заражение новым коронавирусом. Число летальных исходов приблизилось к 10 тыс.

Теги
ВеликобританияВлияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Футбол в Англии
СМИ: "Тоттенхэм" может продать Кейна в "Манчестер Юнайтед" за £200 млн
Владелец клуба Даниэль Леви готов расстаться с 26-летним форвардом из-за тяжелой финансовой ситуации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС