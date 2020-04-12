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Футбол в России

Умер теоретик футбола профессор Марк Годик

Бывшему советнику президента Российского футбольного союза было 80 лет
Марк Годик (справа) Игорь Уткин/ТАСС
Описание
Марк Годик (справа)
© Игорь Уткин/ТАСС

ТАСС, 12 апреля. Бывший советник президента Российского футбольного союза (РФС) теоретик в области футбола Марк Годик скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"Российский футбольный союз выражает соболезнования родным и близким Марка Годика", - говорится в сообщении.

Годик много лет работал в РФС. В 1996-1998 годах руководил научно-методическим отделом организации, в 2003-2009 годах работал заместителем директора спортивного департамента и советником президента РФС.

Доктор педагогических наук профессор Марк Годик является автором нескольких книг по теории и методике в области спорта. В советское время возглавлял комплексную научную группу при национальных сборных.

Теги
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