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Футбол в Испании

СМИ: дортмундская "Боруссия" предлагает €40 млн за футболиста "Валенсии" Торреса

Испанский клуб хочет выручить за полузащитника не менее €100 млн

ТАСС, 12 апреля. Полузащитник испанского футбольного клуба "Валенсия" Ферран Торрес летом может перейти в дортмундскую "Боруссию". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Marca.

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По информации издания, клуб из Германии готов заплатить за переход 20-летнего полузащитника €40 млн, при этом "Валенсия" рассчитывает получить €100 млн за трансфер испанца, согласно пункту контракта. Действующее соглашение Торреса рассчитано до 30 июня 2021 года. При этом Marca заявляет, что полузащитник отказался от недавнего предложения о продлении контракта.

Также сообщается, что на Торреса претендуют английские "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", итальянский "Ювентус", испанские "Реал" (Мадрид) и "Барселона".

Торрес является воспитанником "Валенсии", дебютировал в составе первой команды клуба в 2017 году. В нынешнем сезоне он провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал семь голевых передач. Вместе с "Валенсией" он выиграл Кубок Испании сезона-2018/19. В составе юношеских сборных Испании он дважды стал чемпионом Европы: в 2017 году - среди команд, составленных из игроков не старше 17 лет, в 2019 году - не старше 19 лет.

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Испания
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