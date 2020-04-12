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Влияние коронавируса на спорт

В США планировали проводить боксерские поединки без зрителей из-за коронавируса

Промоутерская компания Top Rank рассматривала вариант проведения студийных боев без зрителей, но ей было отказано из-за пандемии коронаивруса

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Промоутерская компания Top Rank намеревалась проводить в США поединки без зрителей в условиях пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил менеджер Олег Богданов.

"Компания Top Rank рассматривала варианты проведения студийных боев без зрителей. Но им отказали", - сказал Богданов.

Top Rank является одной из ведущих промоутерских компаний в мире. Компания являлась со-промоутером реванша между американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри.

Поединки без зрителей также планировал проводить Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Но организации пришлось перенести соревнования из-за пандемии коронавируса.

По данным Университета Джона Хопкинса, в США зафиксировано более 530 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 20 тыс. человек умерли.

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Влияние коронавируса на спорт
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