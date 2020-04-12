Бронзовый призер ОИ по боксу Дунайцев завершил карьеру

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Российский боксер Виталий Дунайцев объявил о завершении карьеры. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

"Закончил выступления. Являюсь руководителем Федерации бокса Белгородской области, депутатом совета депутатов, руковожу региональным отделением "Молодой гвардии Единой России". Есть еще несколько направлений. Возвращаться [в спорт] пока не собираюсь", - сказал 27-летний Дунайцев.

Дунайцев является бронзовым призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016) в весовой категории до 64 кг, также в его активе победа на чемпионате мира (2015) и золотая награда чемпионата Европы (2015).