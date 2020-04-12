Призер чемпионата мира по футболу Джанлука Виалли заявил, что победил рак

ТАСС, 12 апреля. Бывший нападающий сборной Италии по футболу Джанлука Виалли сообщил, что ему удалось победить рак поджелудочной железы. Комментарий итальянца приводит "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Daily Mail.

55-летний Виалли рассказал, что прошел 17-месячный курс химиотерапии после того, как у него был обнаружен рак.

"Это было тяжело как физически, так и морально, даже для такого сильного человека, как я, - сказал Виалли. - Анализы не показали каких-либо признаков болезни. Я счастлив. Восстановить здоровье - значит снова смотреть на себя в зеркало, увидеть, как растут волосы, теперь не нужно рисовать брови карандашом".

В течение карьеры игрока Виалли выступал за итальянские "Кремонезе", "Сампдорию" и "Ювентус", а также за английский "Челси". Он является двукратным чемпионом Италии (по разу с "Ювентусом" и "Сампдорией"), четырехкратным обладателем Кубка Италии (один раз с "Ювентусом", трижды - с "Сампдорией"), также вместе с "Ювентусом" он стал победителем Лиги чемпионов и обладателем Кубка УЕФА (ныне - Лига Европы), а с "Сампдорией" - обладателем Кубка обладателей кубков. Этот же трофей Виалли выиграл и с "Челси", кроме того, в составе английского клуба итальянец стал победителем Кубка Англии и Суперкубка УЕФА.

За сборную Италии Виалли провел 59 матчей, в которых забил 16 мячей. Вместе с национальной командой он стал бронзовым призером чемпионата мира 1990 года и чемпионата Европы 1988 года. После окончания игровой карьеры Виалли тренировал английский "Уотфорд".