ФИФА: клубы не смогут включать в заявку новых футболистов 1 июля

ТАСС, 12 апреля. Юридический директор Международной федерации футбола (ФИФА) Эмилио Гарсия Сильверо заявил, что футболисты, чьи контракты и арендные соглашения истекают 30 июня, смогут покинуть клубы после этой даты, но не будут иметь возможности сразу заявиться за новые команды. Комментарий Сильверо приводит аргентинский телеканал TyC .

На данный момент большинство футбольных чемпионатов приостановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"ФИФА не может продлить контракты после 30 июня, но трансферные окна не будут прежними, и игроки не смогут быть зарегистрированы. 1 июля рынок не откроется. Если аренда закончится 30 июня, игрок теоретически должен вернуться в свой клуб, но окно регистрации не будет открыто", - сказал он.