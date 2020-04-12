{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

ФИФА: клубы не смогут включать в заявку новых футболистов 1 июля

Международная федерации футбола не сможет продлить контракты, срок которых истекает 30 июня
Описание
© AP Photo/Michael Probst

ТАСС, 12 апреля. Юридический директор Международной федерации футбола (ФИФА) Эмилио Гарсия Сильверо заявил, что футболисты, чьи контракты и арендные соглашения истекают 30 июня, смогут покинуть клубы после этой даты, но не будут иметь возможности сразу заявиться за новые команды. Комментарий Сильверо приводит аргентинский телеканал TyC.

На эту тему

На данный момент большинство футбольных чемпионатов приостановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"ФИФА не может продлить контракты после 30 июня, но трансферные окна не будут прежними, и игроки не смогут быть зарегистрированы. 1 июля рынок не откроется. Если аренда закончится 30 июня, игрок теоретически должен вернуться в свой клуб, но окно регистрации не будет открыто", - сказал он.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Гончаренко поблагодарил футболистов ЦСКА за солидарность в вопросе снижения зарплат
Помимо ЦСКА, на понижение зарплат пошли футболисты "Спартака", "Динамо", "Локомотива", "Зенита"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС