ФИФА: клубы не смогут включать в заявку новых футболистов 1 июля

ТАСС, 12 апреля. Юридический директор Международной федерации футбола (ФИФА) Эмилио Гарсия Сильверо заявил, что футболисты, чьи контракты и арендные соглашения истекают 30 июня, смогут покинуть клубы после этой даты, но не будут иметь возможности сразу заявиться за новые команды. Комментарий Сильверо приводит аргентинский телеканал TyC.
На данный момент большинство футбольных чемпионатов приостановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции.
"ФИФА не может продлить контракты после 30 июня, но трансферные окна не будут прежними, и игроки не смогут быть зарегистрированы. 1 июля рынок не откроется. Если аренда закончится 30 июня, игрок теоретически должен вернуться в свой клуб, но окно регистрации не будет открыто", - сказал он.