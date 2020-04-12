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Влияние коронавируса на спорт

Лионель Месси выразил благодарность медикам за работу во время пандемии

Футболист назвал их героями
Лионель Месси AP Photo/Manu Fernandez
Описание
Лионель Месси
© AP Photo/Manu Fernandez

ТАСС, 12 апреля. Аргентинский футболист испанской "Барселоны" Лионель Месси поблагодарил медицинских работников за их труд в период пандемии коронавирусной инфекции.

"Вчера был день медработников. Вместе с ЮНИСЕФ я хочу выразить признательность за их труд. Герои, которые проводят дни и ночи вдали от семьи, чтобы мы могли быть в безопасности от коронавируса", - написал Месси на своей странице в Instagram.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в мире зафиксированы более 1,8 млн. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 110 тыс. человек.

Теги
Месси, ЛионельВлияние коронавируса на спорт
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