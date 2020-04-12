Карасев вошел в тренерский штаб женского баскетбольного клуба "Динамо" из Курска

ТАСС, 12 апреля. Василий Карасев стал помощником главного тренера курского женского баскетбольного клуба "Динамо" Элен Шакировой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Подробности соглашения с 48-летним специалистом не разглашаются.

Будучи игроком, Карасев дважды становился серебряным призером чемпионатов мира, также на его счету серебряная и бронзовая награды европейских первенств. В качестве главного тренера он работал в подмосковном "Триумфе" и петербургском "Зените". В 2013 году Карасев возглавлял мужскую сборную России на чемпионате Европы.

Курское "Динамо" в сезоне-2019/20 стало серебряным призером чемпионата России. В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции было принято решение досрочно завершить сезон, команды классифицировались по итогам регулярного чемпионата.