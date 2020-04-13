Чемпионат Англии по футболу может быть доигран на "Уэмбли"

ТАСС, 13 апреля. Футбольная ассоциация Англии (FA) назвала лондонскую арену "Уэмбли", а также стадион в Национальном футбольном центре FA в Бертоне-на-Тренте (английское графство Стаффордшир) приоритетными площадками для завершения чемпионата страны. Об этом сообщает в понедельник газета Times.

Газета отмечает, что отличное состояние газона, особенно на "Уэмбли", который готовился принять несколько матчей чемпионата Европы, позволят проводить ежедневно по несколько матчей, скорее всего, без зрителей. Все игры будут транслироваться в прямом эфире. Проведение матчей на этих аренах позволит минимизировать передвижение по стране футболистов, официальных лиц и представителей СМИ.