Гандболистки ЦСКА в условиях самоизоляции тренируются по видеосвязи

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Игроки женского гандбольного ЦСКА в условиях самоизоляции продолжают поддерживать физическую форму, в этом им помогает тренер команды по ОФП, который проводит онлайн-тренировки. Об этом ТАСС рассказала капитан ЦСКА и сборной России Дарья Дмитриева.

Последнюю перед наступлением режима самоизоляции игру гандболистки ЦСКА провели 10 марта.

"Мы уже три недели на карантине. Конечно же, для спортсменов, которые постоянно в движении, переездах и тренировках, это очень трудно. Но мы справляемся, всей командой тренируемся, правда уже по домам и по видеосвязи. Конечно, очень не хватает гандбола, мячей, хочется побросать по воротам. Но настроение все равно хорошее, стараемся мыслить позитивно в такое время, тем более каждый пытается внести что-то хорошее любыми способами, кто-то делает прямые эфиры в соцсетях, кто-то участвует в разных челленджах", - сказала Дмитриева.

"Мы подключили программу Zoom, по которой тренер по ОФП проводит онлайн-тренировку с командой. Также каждую неделю тренерский штаб сбрасывает девочкам игры для просмотра и анализа", - добавила она.

На предварительном этапе чемпионата России ЦСКА занял третье место.

В мире коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148.