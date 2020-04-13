"Детройт" планировал задрафтовать Буре в 1989 году

Буре был выбран "Ванкувером" в шестом раунде. В третьем раунде "Детройт" выбрал другого российского форварда, Сергея Федорова, который провел 13 лет в составе клуба и стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

"Мы должны были потратить наш пятый пик на Буре, но мы взяли кого-то другого. После этого наш европейский скаут Кристер Рокстрём на протяжении 45 минут старался убедить Джима Деволлано и главу скаутского отдела Нила Смита взять Буре. Мы думали взять его в шестом раунде, но нас опередил "Ванкувер", в 11-м раунде мы также взяли Константинова. Если бы у нас играли Федоров и Буре, все было бы иначе", - заявил Холланд.

Буре выступал за "Ванкувер" с 1991 по 1998 год, после чего играл во "Флориде" и "Рейнджерс". За 13 сезонов в НХЛ он сыграл в 702 матчах и набрал 779 очков (437 голов + 342 передачи). В 1992 году он стал обладателем "Колдер Трофи" (приза лучшему новичку сезона), в 2000 и 2001 годах - обладателем "Морис Ришар Трофи" (приз лучшему снайперу лиги), семь раз принимал участие в матче звезд НХЛ.