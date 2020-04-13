Орсер назвал прокат Медведевой на Гран-при России лучшим в карьере фигуристки

Медведева на Гран-при России заняла второе место. Российская фигуристка начала сотрудничать с канадским специалистом весной 2018 года. Предыдущим тренером спортсменки была Этери Тутберидзе.

ТАСС, 13 апреля. Прокат фигуристки Евгении Медведевой на Гран-при России прошедшего сезона является лучшим в ее карьере. Такое мнение в эфире YouTube-канала MonBriella высказала тренер спортсменки канадец Брайан Орсер.

"После короткой программы на Гран-при Канады мне говорили: "Смотри, насколько Медведева стала лучше, она парит надо льдом, у нее появилась уверенность". У нее сформировалось новое тело, - сказал Орсер. - А на Гран-при России получилось абсолютно все. У нее был фантастический прокат, на мой взгляд, лучший в карьере".

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финалов Гран-при. Также в ее активе бронза чемпионата мира, серебро чемпионата Европы и командного мирового первенства.