Бельгийскому футболисту Уларе выписан штраф в €250 за нарушение карантина

БРЮССЕЛЬ, 13 апреля. /ТАСС/. Полиция выписала штраф в €250 24-летнему нападающему бельгийского футбольного клуба "Стандард" Мамаду Обби Уларе за нарушение карантина. Об этом сообщил в понедельник телеканал RTL.

По его информации, футболист участвовал в частной вечеринке с барбекю, в которой, помимо него, принимали участие четыре человека. Полицию вызвали соседи, заметив явное нарушение карантина: в Бельгии сейчас запрещены любые, как общественные, так и частные, собрания. Явившиеся на место инцидента стражи порядка отправили всех гостей по домам, составили административные протоколы и выписали им штрафы в размере €250. Сам Уларе, комментируя телеканалу этот инцидент, высказал мнение, что полицейские "чрезмерно ревностно" выполнили свои обязанности.

По данным Минздрава королевства, в воскресенье в Бельгии коронавирусом заразились 942 человека, умерли 303. Общее число заболевших достигло 30 589, с начала эпидемии умерли 3 903 человека.

С 14 марта в Бельгии объявлен общенациональный карантин. Изначально его вводили до 5 апреля, но 27 марта власти страны решили продлить его до 19 апреля с возможностью отложить окончание до 3 мая. В королевстве закрыты все учебные, культурные и общественные учреждения, студенты и школьники переведены на дистанционное обучение, запрещены все массовые мероприятия вне зависимости от числа участников. Всем частным компаниям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу. Часы работы государственных учреждений сокращены, без изменений функционируют только экстренные службы.

Королевство также закрыло границы и запретило любые поездки по стране. Жителям разрешено передвигаться только в пределах своего района. На транспорте и в магазинах они обязаны соблюдать дистанцию.