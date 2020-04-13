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Массовый спорт

Правительство упразднило совет по развитию физкультуры и массового спорта

Орган упразднен в целях исключения дублирования

ТАСС, 13 апреля. Правительство РФ упразднило совет по развитию физической культуры и массового спорта. Это следует из постановления, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.

Соответствующий проект постановления был опубликован в феврале 2020 года и принят 9 апреля.

Совет упразднен в целях исключения дублирования в работе координационных и совещательных органов в области физической культуры и массового спорта.

Совет был образован 23 декабря 2019 года. Целью органа являлось обеспечение выработки согласованных решений по общественно значимым инициативам, проектам и мероприятиям в области развития физической культуры и массового спорта в России. В совет входили 28 человек, в том числе бывшая вице-премьер Ольга Голодец (председатель), бывший министр спорта Павел Колобков (вице-председатель), глава РЖД Олег Белозеров, председатель комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты РФ Ирина Винер-Усманова, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин, генеральный директор информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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