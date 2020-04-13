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Влияние коронавируса на спорт

РФС начал сбор информации для разработки вариантов поддержки клубов

Основная цель федерации - не допустить прекращения существования команд
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© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский футбольный союз (РФС) начал сбор информации для разработки вариантов поддержки профессиональных клубов в связи с приостановкой соревнований из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

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Футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая.

"На данный момент ведем работу по анализу ситуации, в которой находятся клубы и футбольная отрасль в целом, - сказал Мельников. - Направили соответствующие запросы в клубы, собираем информацию о финансовых потерях и формировании бюджетов. Исходя из этого будем разрабатывать различные варианты поддержки, речь прежде всего о том, чтобы не пропали футбольные клубы, функционировали академии, школы, стадионы".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148.

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РоссияВлияние коронавируса на спорт
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