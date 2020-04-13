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Влияние коронавируса на спорт

Надаль и Хачанов примут участие в виртуальном розыгрыше теннисного турнира в Мадриде

Турнир должен был пройти в мае, но был отменен из-за пандемии коронавируса

ТАСС, 13 апреля. Российский теннисист Карен Хачанов стал одним из участников теннисного турнира в Мадриде, который будет проведен в онлайн-формате из-за отмены соревнований, вызванной пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Изначально турнир должен был пройти в Мадриде 1-10 мая на грунтовом покрытии, но из-за пандемии коронавируса был отменен и состоится в онлайн-режиме с 27 по 30 апреля в видеоигре Tennis World Tour.

Хачанов был включен в состав участников вместе с бельгийцем Давидом Гоффеном в мужском разряде, француженка Кристина Младенович и канадка Эжени Бушар попали в сетку женского турнира. Ранее в состав участников были включены пятикратный победитель турнира испанец Рафаэль Надаль, двукратный победитель британец Энди Маррей, американец Джон Изнер, француз Люка Пуй, а также действующая чемпионка нидерландка Кики Бертенс, испанка Карла Суарес-Наварро, немка Ангелик Кербер и француженка Фиона Ферро.

Всего в турнире примут участие по 16 игроков в мужском и женском разряде, которые будут разделены на четыре группы. Победители и участники, занявшие вторые места в своих группах, выйдут в четвертьфинал турнира.

Призовой фонд соревнований составит €150 тыс., победители сами решат, какую сумму они выделят на помощь другим игрокам в период отсутствия соревнований. Еще €50 тыс. пойдут на помощь в борьбе с последствиями пандемии коронавируса.

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Влияние коронавируса на спорт
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Влияние коронавируса на спорт
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