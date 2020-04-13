На медиафасаде стадиона "Екатеринбург-Арена" появился хештег #оставайтесьдома

ТАСС, 13 апреля. Хештег #оставайтесьдома размещен на медиафасаде стадиона "Екатеринбург-Арена" в рамках акции Российского футбольного союза (РФС), которая призывает граждан не покидать дом во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Ранее хештег #оставайтесьдома появился на медиакровле стадионов "Лужники" и "Ростов-Арена".

В России остановлены все футбольные соревнования из-за угрозы распространения нового коронавируса. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.