{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

На медиафасаде стадиона "Екатеринбург-Арена" появился хештег #оставайтесьдома

Ранее хештег был размещен на медиакровле стадионов "Лужники" и "Ростов-Арена"

ТАСС, 13 апреля. Хештег #оставайтесьдома размещен на медиафасаде стадиона "Екатеринбург-Арена" в рамках акции Российского футбольного союза (РФС), которая призывает граждан не покидать дом во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Ранее хештег #оставайтесьдома появился на медиакровле стадионов "Лужники" и "Ростов-Арена".

В России остановлены все футбольные соревнования из-за угрозы распространения нового коронавируса. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Надаль и Хачанов примут участие в виртуальном розыгрыше теннисного турнира в Мадриде
Турнир должен был пройти в мае, но был отменен из-за пандемии коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС