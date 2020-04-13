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Влияние коронавируса на спорт

Паралимпийский комитет России открыл горячую линию по вопросам о ситуации с пандемией

Также по горячей линии можно будет обратиться по вопросам, связанным с подготовкой к летним Паралимпийским играм в Токио - 2021

ТАСС, 13 апреля. Паралимпийский комитет России (ПКР) открыл горячую линию по информированию о ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба ПКР.

Также по горячей линии можно будет обратиться по вопросам подготовки сборных команд к летним Паралимпийским играм в Токио 2021 года и зимним Паралимпийским играм в Пекине 2022 года. По номеру +7 (495) 783-07-77 смогут обратиться члены сборной России, представители всероссийских спортивных федераций по различным видам инвалидности, представители региональных отделений ПКР и федераций, спортивно-адаптивных школ, а также родственники и близкие спортсменов и тренеров.

ПКР призывает сообщать на горячую линию об обнаружении признаков коронавируса среди членов команд сборной России.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148.

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Влияние коронавируса на спорт
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