{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

СМИ: выступающий за "Локомотив" Мариу может перейти в "Спортинг"

Мариу играет за "Локомотив" на правах аренды, соглашение рассчитано до 30 июня
Жоау Мариу Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Жоау Мариу
© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 13 апреля. Португальский футбольный клуб "Спортинг" заинтересован в трансфере выступающего на правах аренды за российский "Локомотив" португальского полузащитника Жоау Мариу. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на португальское издание A Bola.

Права на 27-летнего полузащитника принадлежат итальянскому "Интеру", срок арендного соглашения истекает 30 июня. По информации источника, "Интер" заинтересован в приобретении полузащитника "Спортинга" Маркоса Акуньи, "Спортинг" планирует выкупить у итальянского клуба Мариу, который является воспитанником португальского клуба. Ранее портал FC Inter News сообщил, что "Локомотив" намерен запросить снижение суммы трансфера за Мариу (€ 18 млн) либо предложить продление арендного соглашения на год.

Чемпионат России был приостановлен на неопределенный срок, после 22 туров "Локомотив" идет вторым, набрав 41 очко. В сезоне-2019/20 Мариу провел за московский клуб 15 матчей во всех турнирах, забив один мяч и отдав четыре голевые передачи.

Мариу перешел в "Локомотив" в августе 2019 года. Помимо "Интера" и "Спортинга", полузащитник выступал за английский "Вест Хэм" и португальскую "Виторию Сетубал". В составе "Спортинга" Мариу стал обладателем Кубка Португалии по итогам сезона-2014/15 и Суперкубка Португалии 2015 года.

В составе сборной Португалии Мариу провел 46 игр, в которых забил два гола. Вместе с национальной сборной он выиграл чемпионат Европы 2016 года.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Евро-2020
"Лужники" назовут сроки подготовки арены к ЧЕ по футболу, если получат райдер от УЕФА
Ожидается, что ясность относительно городов - организаторов турнира, который был перенесен на лето 2021 года, наступит 30 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС