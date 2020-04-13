СМИ: выступающий за "Локомотив" Мариу может перейти в "Спортинг"

ТАСС, 13 апреля. Португальский футбольный клуб "Спортинг" заинтересован в трансфере выступающего на правах аренды за российский "Локомотив" португальского полузащитника Жоау Мариу. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на португальское издание A Bola.

Права на 27-летнего полузащитника принадлежат итальянскому "Интеру", срок арендного соглашения истекает 30 июня. По информации источника, "Интер" заинтересован в приобретении полузащитника "Спортинга" Маркоса Акуньи, "Спортинг" планирует выкупить у итальянского клуба Мариу, который является воспитанником португальского клуба. Ранее портал FC Inter News сообщил, что "Локомотив" намерен запросить снижение суммы трансфера за Мариу (€ 18 млн) либо предложить продление арендного соглашения на год.

Чемпионат России был приостановлен на неопределенный срок, после 22 туров "Локомотив" идет вторым, набрав 41 очко. В сезоне-2019/20 Мариу провел за московский клуб 15 матчей во всех турнирах, забив один мяч и отдав четыре голевые передачи.

Мариу перешел в "Локомотив" в августе 2019 года. Помимо "Интера" и "Спортинга", полузащитник выступал за английский "Вест Хэм" и португальскую "Виторию Сетубал". В составе "Спортинга" Мариу стал обладателем Кубка Португалии по итогам сезона-2014/15 и Суперкубка Португалии 2015 года.

В составе сборной Португалии Мариу провел 46 игр, в которых забил два гола. Вместе с национальной сборной он выиграл чемпионат Европы 2016 года.