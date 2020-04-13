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Футбол в Англии

СМИ: "Арсенал" и "Челси" заинтересованы в приобретении футболиста Хакими

Также на защитника, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", претендует "Тоттенхэм"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Защитник испанского футбольного клуба "Реал" Ашраф Хакими может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Evening Standard.

Согласно источнику, в услугах 21-летнего марокканца, который является воспитанником мадридского клуба, заинтересованы лондонские "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм". На протяжении последних двух сезонов Хакими выступает на правах аренды за немецкую "Боруссию", в текущем сезоне защитник отметился семью голами и 10 голевыми передачами в 37 матчах за клуб. Сам футболист пока не вел переговоры с представителями "Реала", в который он вернется по окончании сезона.

В основной команде "Реала" Хакими дебютировал в 2017 году, всего за клуб он провел 17 матчей, записав на свой счет два гола и одну результативную передачу. С "Реалом" он стал победителем Суперкубка Испании, Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

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