СМИ: первенства низших дивизионов чемпионата Англии по футболу могут возобновиться 6 июня

ТАСС, 13 апреля. Английская футбольная лига работает над вариантом возобновления сезона во втором, третьем и четвертом дивизионах национального первенства 6 июня. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал ESPN.

Все европейские национальные чемпионаты, за исключением первенства Белоруссии, приостановлены из-за пандемии коронавируса. По информации источника, окончательное решение о возобновлении сезона в низших дивизионах будет принято на основании рекомендаций властей Великобритании и согласно мерам, принятым в государстве в отношении проведения массовых мероприятий. Отмечается, что встречи будут проходить без зрителей, команды возобновят тренировочный процесс 16 мая.

Также сообщается, что в пятницу пройдет видеоконференция среди представителей всех 20 клубов Английской премьер-лиги (высшего дивизиона чемпионата Англии) по вопросу формированию календаря и возможных дат продолжения чемпионата. В состав Английской футбольной лиги входят только представители второго, третьего и четвертого дивизионов.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли. Число заболевших в Великобритании составляет почти 90 тыс. человек, свыше 11 тыс. человек умерли.