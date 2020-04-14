Не только "Рокки". Фильмы о спорте на время самоизоляции, которые вы могли пропустить

Мы знаем, чем вас занять, пока мировой спорт на паузе из-за пандемии

Когда речь заходит о фильмах на тему спорта, в голову сразу приходят "Рокки", "Легенда №17", "Движение вверх", свежий "Форд против Феррари", возможно, дилогия "Лед", "Тоня против всех" или "Малышка на миллион". При этом в тени остаются ленты, заслуживающие не меньшего внимания. "Русская пятерка" (The Russian Five), 2018 В 90-е самым популярным хоккейным клубом в России был "Детройт Ред Уингз". Даже далекие от игры люди знали о существовании заокеанской команды из "города моторов", а вещевые рынки были завалены контрафактной продукцией с символикой клуба. И все благодаря русской пятерке игроков — Владимиру Константинову, Вячеславу Фетисову, Сергею Федорову, Игорю Ларионову и Вячеславу Козлову. Документальный фильм постепенно перетекает из держащего в напряжении шпионского триллера в спортивную драму. Эта картина о судьбах людей, при непосредственном участии которых многолетний аутсайдер НХЛ превратился в чемпиона, дав глоток свежего воздуха жителям депрессивного города. Фильм будет интересен как знатокам хоккея, так и равнодушным к игре с шайбой. "Он вплетает в себя достаточно социальных, политических и личных тем, чтобы быть интересным даже для тех, кому не интересен хоккей", — отмечает The Hollywood Reporter. "Эту историю фанаты уже хорошо знают, но создатели "Русской пятерки" излагают ее легко, — пишет Detroit News. — Эта история отчетливо показывает, что без серьезной помощи русских Детройт никогда бы не стал хоккейным городом". Картина получила высокие оценки не только критиков, но и посетителей ведущих сайтов о кинематографе.

' YouTube/Кинокомпания ВОЛЬГА'

"Белые люди не умеют прыгать" (White Men Can't Jump), 1992 Что общего у комедийной драмы об уличном баскетболе с "Гражданином Кейном", "Пролетая над гнездом кукушки" и "Крестным отцом"? Вряд ли режиссер "Белых людей" Рон Шелтон был вдохновлен одним из этих шедевров при создании своего фильма с участием Вуди Харрельсона и Уэсли Снайпса. Но все эти картины называл в числе любимых Стэнли Кубрик. Лучшей рекламы не придумаешь.

' YouTube/20th Century Studios'

Кстати, Шелтон за свою карьеру снял множество спортивных фильмов. И это неудивительно, ведь он является бывшим бейсболистом. А в боксерской драме "Бей в кость" (Play It to the Bone, 1999) он вновь поработал с Харрельсоном. "Охотник на лис" (Foxcatcher), 2014 Драматический фильм Бена Миллера, основанный на реальных событиях. Американский мультимиллиардер Джон Дюпон (Стив Карелл) приглашает в свою частную команду олимпийских чемпионов по вольной борьбе братьев Дэйва (Марк Руффало) и Марка (Ченнинг Татум) для подготовки к Играм-1988. В итоге ни к чему хорошему это сотрудничество не приводит. Фильм был по достоинству оценен критиками, а Миллер получил приз Каннского фестиваля за лучшую режиссерскую работу.

' YouTube/Афиша LikenGo!'

"Борг/Макинрой" (Borg/McEnroe), 2017 Не всем видам спорта повезло иметь культовые противостояния. Теннису в этом смысле жаловаться не приходится. Швед Бьорн Борг и американец Джон Макинрой подарили фанатам тенниса пример незабываемого сопротивления. Спортсмены-антиподы. Если Борг спокоен и уравновешен, то Макинрой даже не старался сдерживать эмоции — выходки американца на корте и за его пределами нередко делали его героем первых полос американских таблоидов. Неудивительно, что роль Макинроя примерил на себя Шайа Лабаф, известный своим вызывающим поведением. Апофеозом их противостояния стал финал Уимблдона 1980 года, об этом и повествует фильм датского режиссера Януса Меца Педерсена. Тем, кто вдохновится картиной, советуем пересмотреть запись пятисетового финала Уимблдона-2008 с участием Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, возможно, самого зрелищного матча за всю историю тенниса.

' YouTube/Фильмы'

The Longest Yard, 1974 Вспомните "Костолома" (Mean Machine) с Винни Джонсом или "Все или ничего" (The Longest Yard) 2018 года с Адамом Сэндлером про звезд футбола, попавших в тюрьму. Перечисленные комедии являются ремейком фильма 1974 года The Longest Yard с Бёртом Рейнольдсом в главной роли. В России эта картина не приобрела широкую известность, чего не скажешь о США. В отличие от ремейков в оригинале больше драматизма, он также полон политических подтекстов. Хоть критика была неоднозначной, многие современники отмечали, что благодаря этой картине Рейнольдс вновь заявил о себе как о звездном актере. Об этом говорит и номинация на "Золотой глобус".

' YouTube/Фильмы'

"Фаворит" (Seabiscuit), 2003 Экранизация бестселлера Лауры Хилленбранд о скаковой лошади по кличке "Сухарь" (Seabiscuit) и слепнущем жокее, которые во время Великой депрессии неожиданно превращаются из аутсайдеров в фаворитов. Картина основана на реальной истории, которая до этого не раз экранизировалась. Создатели подобных фильмов нередко играют на чувствах зрителей. И режиссеру Гэри Россу (позднее снимет "Голодные игры") эта игра удалась. В итоге фильм с Тоби Магуайром и Джеффом Бриджесом в главных ролях не остался незамеченным и получил семь номинаций на "Оскар", в частности за лучший фильм и лучший адаптированный сценарий.

' YouTube/Фильмы'

"Без предела" (Without Limits), 1998 Биографическая картина Роберта Тауна (в большей степени известен в качестве сценариста) повествует о самом видном бунтаре в истории легкой атлетики стайере Стиве Префонтейне (Билли Крудап) и его тренере Билле Бауэрмане (Дональд Сазерленд), который впоследствии стал сооснователем компании Nike. И хотя фильм, одним из продюсеров которого выступил Том Круз, провалился в прокате (собрал $800 тыс. при бюджете $25 млн), он получил хорошую критику, а Сазерленд был номинирован на "Золотой глобус" в качестве лучшего актера второго плана.

' YouTube/Warner Bros.'

"Без предела" — третья режиссерская работа Тауна. А дебютировал он со спортивной драмой "Личный рекорд" (Personal Best), в съемках которой приняли участие многие американские легкоатлеты. К слову, Крудап позднее снимется в еще одной спортивной драме — "Жизнь на этих скоростях" (1 Mile to You), которая была холоднее принята критиками. "Бег — это свобода" (Free to Run), 2015 Раз речь зашла о беге, нельзя не вспомнить документальную картину о революции в этом виде спорта. Кино расскажет о временах, когда за участниками Нью-Йоркского марафона гонялись полицейские. Это фильм о борьбе за возможность заниматься любимым делом. И если вы уважаете утренние пробежки, эта картина как минимум не оставит вас равнодушным.

' YouTube/Beat Film Festival'

"Руди" (Rudy), 1993 Автобиографический фильм о жизни Дэниэла Рюттигера, который мечтал попасть в университетскую команду по американскому футболу, но был обделен как физическими данными, так и финансовыми средствами. Лишь благодаря трудолюбию ему удалось реализовать мечту. Власти штата Невада учредили награду в честь Рюттигера, а Джордж Буш — младший приглашал его в Белый дом, но все это произошло уже после выхода фильма "Руди".

' YouTube/Movieclips Classic Trailers'

"Боец" (The Fighter), 2010 Неудивительно, что бокс — самый популярный вид спорта в мировом кинематографе. Когда берешься за освещение боксерской тематики, не нужно выдумывать судьбы героев. Бездомные, бывшие наркоманы, люди, имеющие проблемы с законом, — кто только не становился обладателем чемпионских поясов престижных боксерских организаций. Многие видные боксеры — люди с особенным бэкграундом. Их биографии представляют собой необработанный сценарий для фильма. У картины о братьях Микки Уорде (Марк Уолберг) и Дикки Эклунде (Кристиан Бейл) столь же сложная судьба, как у его героев. Первым режиссером картины был Даррен Аронофски, до этого снявший ряд низкобюджетных кассовых фильмов, в этом списке и возродившая актерскую карьеру Микки Рурка спортивная драма "Рестлер", победитель Венецианского фестиваля. Но Аронофски вскоре покинул проект ради "Черного лебедя", в результате за картину взялся Дэвид Оуэн Расселл. В то же время Брэд Питт, Мэтт Дэймон и Эминем отказались от роли Эклунда из-за загруженного расписания. Из-за финансовых проблем проект был на грани закрытия, но решающую роль сыграла настойчивость Уолберга, который очень хотел снять картину о своем друге Уорде. В итоге первоначальный бюджет был превышен в два раза ($25 млн вместо $11 млн), что, впрочем, не помешало фильму окупиться в пять раз. Дэвид О. Расселл этой картиной успешно вернулся в режиссуру после шестилетнего простоя. Критики с восторгом встретили фильм, о чем говорит присутствие в шорт-листах претендентов на получение "Оскара" и "Золотого глобуса" в главных номинациях "Лучший фильм" и "Лучшая режиссура". А Бейл и Мелисса Лео удостоились "Оскара" и "Золотого глобуса" за роли второго плана.

' YouTube/Киноклипы Хранилище'

"Нокдаун" (Cinderella Man), 2005 Тему бокса продолжим представлением биографической картины оскароносного Рона Ховарда о Джеймсе Брэддоке. В период Великой депрессии некогда успешный боксер теряет все сбережения, из-за чего ему приходится хвататься за любую работу, чтобы прокормить семью. Но благодаря удаче Брэддок из очередей за бесплатным супом возвращается на ринг. Главного героя играет Рассел Кроу, с которым Ховард работал в "Играх разума". Сотрудничество Ховарда и Кроу снова принесло номинации на "Оскар", но на этот раз статуэтки им не досталось.

' YouTube/Киноклипы Хранилище'

"Когда мы были королями" (When We Were Kings), 1996 Один из культовых спортивных документальных фильмов Леона Гаста рассказывает о величайшем поединке в истории бокса — "Грохоте в джунглях". В 1974 году Киншаса стала столицей мирового бокса благодаря поединку между Мухаммедом Али и Джорджем Форманом. Бой проходил в тропических условиях при повышенной влажности и в 4 утра по местному времени ради попадания в прайм-тайм американского ТВ. Известному документалисту Леону Гасту на создание фильма потребовалось 22 года из-за проблем со сбором материала и с финансированием. В итоге картина вышла в 1996 году, получив хорошую критику и "Оскар".

' YouTube/NEVER FORGET FILM SERIES'

Следом советуем пересмотреть другой культовый боксерский поединок с участием Али — "Триллер в Маниле". На этот раз ему противостоял Джо Фрейзер. На протяжении всего боя вас не покинет ощущение, что к событиям руку приложили голливудские сценаристы: после 14-го раунда врач отказывается выпускать ослепшего Фрейзера на ринг, Али выигрывает поединок, но, как оказывается позже, он сам не вышел бы на 15-й раунд из-за невыносимой усталости. "Бешеный бык" (Raging Bull), 1980 Говоря о фильмах о боксе, нельзя не упомянуть классику. "Бешеный бык" Мартина Скорсезе основан на мемуарах американца итальянского происхождения Джейка Ламотты, которого сыграл Роберт Де Ниро, именно он уговорил именитого режиссера снять фильм о боксе. Лента входит в число лучших в истории по многочисленным версиям. Ламотта впоследствии признался, что фильм заставил его осознать, каким ужасным человеком он был. Де Ниро же получил свой второй и на данный момент последний "Оскар". Несмотря на то что Скорсезе холодно относился к фильмам на спортивную тематику, спустя несколько десятилетий он спродюсирует боксерскую биографическую драму Бена Янгера "Пазманский дьявол" (Bleed for This), повествующую о чемпионе мира Винни Пациенце.

' YouTube/ Movieclips Classic Trailers'

"Цвет денег" (The Color of Money), 1986 Спортивную ретроспективу Скорсезе завершим "Цветом денег", экранизацией одноименного романа Уолтера Тевиса. Это сиквел не менее культовой картины "Мошенник" (The Hustler, 1961). Фильм повествует о бывшем бильярдисте Эдди Фелсоне (Пол Ньюман), который берет шефство над перспективным игроком Винсентом Лори (Том Круз). Фелсон учит молодого бильярдиста зарабатывать деньги игрой на зеленом сукне, тогда как последний получает большее удовольствие от факта победы над соперником. Равнодушие к бильярду не повод игнорировать этот фильм, поскольку Скорсезе способен сделать игру с восемью шарами зрелищнее, чем боксерский поединок. Специалисты отмечали в фильме великолепный сплав опыта (Ньюман получил "Оскар" за лучшую мужскую роль) и молодости.

' YouTube/Фильмы'

"Гонка" (The Rush), 2013 И вновь Рон Ховард. На этот раз его картина повествует об истории противостояния именитых гонщиков "Формулы-1" — австрийца Ники Лауды (Даниэль Брюль) и британца Джеймса Ханта (Крис Хемсворт). Фильм затрагивает драматичный сезон 1976 года, в ходе которого австриец попал в аварию и получил серьезные ожоги лица, но, несмотря на это, быстро вернулся в борьбу за победу в общем зачете. Картина была номинирована на несколько премий, в том числе оказалась в шорт-листе "Золотого глобуса".

' YouTube/Фильмы'

"Сенна" (Senna), 2010 Продолжим тему автогонок документальным фильмом о трагической судьбе трехкратного чемпиона "Формулы-1" бразильца Айртона Сенны, погибшего в 1994 году в результате аварии во время гонки в итальянской Имоле. В смерти любимца публики обвиняли многих, досталось даже Михаэлю Шумахеру. По версии британского еженедельника Autosport, именно Сенна является лучшим гонщиком в истории "Формулы-1". И с этим утверждением многие соглашаются.

' YouTube/Фильмы'

"Счастливчик Гилмор" (Happy Gilmore), 1996 Если вы забыли, за что в свое время любили комедии с участием Адама Сэндлера, вам стоит пересмотреть фильм о посредственном хоккеисте, который вдруг начал играть в ненавистный ему гольф.

' YouTube/Movieclips Classic Trailers'

Примечательно, что этот фильм нередко сравнивают с "Жестяным кубком" (Tin Cup) Рона Шелтона — ромкомом того же года о бывшем гольфисте (Кевин Костнер) и его возлюбленной (Рене Руссо), имевшим ошеломительный успех у зрителей и тепло принятым кинокритиками. "Тренер" (McFarland), 2015 Костнер славится не только романтическими комедиями. Основанная на реальной истории спортивная драма повествует о тренере, который создает школьную команду по бегу из проблемных детей. В итоге ему удалось не только занять школьников полезным делом, но и создать успешную на уровне штата команду.

' YouTubе/Фильмы'

До этого Костнер снялся в "Дне драфта" (Draft Day, 2014) Айвана Райтмана, известного своими комедиями. Но в этом кино нет ничего юмористического. Главный герой — генеральный менеджер клуба Национальной футбольной лиги (NFL) "Кливленд Браунс", который пытается определить, кого взять с драфта новичков. Жители города и сотрудники клуба его недолюбливают, поскольку он уволил с поста главного тренера команды своего отца — легенду "Браунс". "Проклятый "Юнайтед" (The Damned United), 2009 Свой путь в большом кино обладатель "Оскара" Том Хупер начал с экранизации биографии именитого английского футбольного тренера Брайана Клафа, который отличался не только профессиональными качествами, но и буйным нравом. Хорошо известна история, когда Клаф в раздевалке одним ударом отравил в нокаут молодого Роя Кина (будущего капитана "Манчестер Юнайтед"). Когда Кин пришел в сознание, Клаф в жесткой форме попросил больше не повторять ошибок. "Мальчик, ты слышишь меня?! Никогда, слышишь, никогда не отдавай такой пас своему вратарю", — цитировал Кин своего тренера по "Ноттингем Форест". Британские СМИ признают Клафа лучшим английским тренером, никогда не руководившим сборной страны. За свою карьеру он приводил к победам в чемпионате Англии скромный "Дерби Каунти" и "Ноттингем Форест", с последним к тому же дважды завоевывал Кубок европейских чемпионов. В промежутке между "Дерби" и "Ноттингемом" Клаф возглавлял богатый "Лидс", в котором из-за конфликта со звездами проработал лишь 44 дня и долгое время удерживал звание худшего тренера в истории клуба. Именно работе Клафа в "Лидсе" посвящен фильм Хупера.

' YouTube/KUPNOX KX TRAILER'