Не только "Рокки". Фильмы о спорте на время самоизоляции, которые вы могли пропустить

Фильм будет интересен как знатокам хоккея, так и равнодушным к игре с шайбой. "Он вплетает в себя достаточно социальных, политических и личных тем, чтобы быть интересным даже для тех, кому не интересен хоккей", — отмечает The Hollywood Reporter. "Эту историю фанаты уже хорошо знают, но создатели "Русской пятерки" излагают ее легко, — пишет Detroit News. — Эта история отчетливо показывает, что без серьезной помощи русских Детройт никогда бы не стал хоккейным городом".

"Русская пятерка" (The Russian Five), 2018

"Белые люди не умеют прыгать" (White Men Can't Jump), 1992

Кстати, Шелтон за свою карьеру снял множество спортивных фильмов. И это неудивительно, ведь он является бывшим бейсболистом. А в боксерской драме "Бей в кость" (Play It to the Bone, 1999) он вновь поработал с Харрельсоном.

"Охотник на лис" (Foxcatcher), 2014

Драматический фильм Бена Миллера, основанный на реальных событиях. Американский мультимиллиардер Джон Дюпон (Стив Карелл) приглашает в свою частную команду олимпийских чемпионов по вольной борьбе братьев Дэйва (Марк Руффало) и Марка (Ченнинг Татум) для подготовки к Играм-1988. В итоге ни к чему хорошему это сотрудничество не приводит.

Фильм был по достоинству оценен критиками, а Миллер получил приз Каннского фестиваля за лучшую режиссерскую работу.