Клуб КХЛ "Ак Барс" подписал новое соглашение с нападающим Тихоновым

ТАСС, 13 апреля. Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" Виктор Тихонов заключил новый контракт с казанским клубом. Об этом сообщает пресс-служба "Ак Барса".

Соглашение с 31-летним форвардом рассчитано на один сезон. Тихонов перешел в "Ак Барс" в ноябре 2019 года из петербургского СКА. В прошедшем сезоне, который после окончания первой стадии плей-офф был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, Тихонов сыграл за "Ак Барс" в 27 матчах, набрав 11 очков (шесть голов + пять передач).

Со СКА, за который он выступал в 2011-2015 и 2016-2019 годах, Тихонов стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. Также в России он выступал за череповецкую "Северсталь". В Национальной хоккейной лиге игрок представлял "Аризону", которая выбрала его на драфте 2008 года в первом раунде под общим 28-м номером (тогда клуб назывался "Финикс"), и "Чикаго". В составе сборной России Тихонов стал чемпионом 2014 года и серебряным призером чемпионата мира - 2015.