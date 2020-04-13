Пилот NASCAR временно отстранен за расистское высказывание во время виртуальной гонки

ТАСС, 13 апреля. Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей (NASCAR) временно дисквалифицировала пилота команды Chip Gannasi Racing Кайла Ларсона за расистское высказывание во время виртуальной гонки. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

Во время прямой трансляции, которую 27-летний гонщик вел на своем канале на платформе Twitch, он обратился к одному из участников, использовав расистское слово.

"NASCAR не будет терпеть лексику, которую использовал Кайл Ларсон во время воскресного мероприятия iRacing, - говорится в заявлении NASCAR. - Наши правила поведения предельно ясны, и мы будем следовать им для обеспечения инклюзивной среды для всего нашего сообщества и фанатов". Ассоциация также обязала пройти Ларсона тренинги по толерантности.

Команда Chip Gannasi Racing отстранила Ларсона без сохранения заработной платы. "Мы крайне разочарованы тем, что Ларсон сказал вчера вечером во время виртуальной гонки, - говорится в заявлении команды. - Слова, которые он выбрал, являются оскорбительными и недопустимыми. На данный момент мы приняли решение лишить Ларсона зарплаты на время рассмотрения этой ситуации с участием всех затронутых сторон".

Ларсон принес извинения за свой поступок. "Мне очень жаль, я допустил ошибку и сказал слово, которое никогда не должно быть сказано, - сказал он. - Этому нет оправдания, я не был воспитан таким образом, мне очень жаль мою семью, друзей, партнеров, сообщество NASCAR и особенно афроамериканское сообщество. Я понимаю, что ущерб, вероятно, нельзя возместить, и я признаю это, но я просто хочу, чтобы вы все знали, как мне жаль, и я надеюсь, что все в безопасности в эти безумные времена".

Ларсон выступает в высшем дивизионе NASCAR с 2013 года. На его счету шесть побед. Сезон 2020 года приостановлен из-за коронавируса.