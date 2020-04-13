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Футбол в Италии

СМИ: футболист "Наполи" Инсинье прекратил сотрудничество с агентом Райолой

Инсинье сотрудничал с Райолой с 2018 года

ТАСС, 13 апреля. Нападающий итальянского футбольного клуба "Наполи" Лоренцо Инсинье прекратил сотрудничество с агентом Мино Райолой. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Italia.

Отмечается, что причиной такого решения 28-летнего футболиста стало его желание остаться до конца карьеры в "Наполи", воспитанником которого он является. Капитан "Наполи" сотрудничал с Райолой с 2018 года, клиентами агента являются такие игроки, как француз Поль Погба и швед Златан Ибрагимович.

Инсинье является игроком первой команды "Наполи" с 2009 года, также он на правах аренды выступал за итальянские "Кавезе", "Фоджу" и "Пескару". Всего в составе "Наполи" на его счету 336 матчей, 86 голов и 72 результативные передачи, вместе с клубом он выиграл Кубок и Суперкубок Италии. За сборную Италии форвард провел 34 матча, в которых отметился семью забитыми мячами.

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