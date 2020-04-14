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WTA

Шарапова проиграла в финале виртуального Открытого чемпионата США по теннису

В финале Шарапова уступила итальянке Габриэле Сабатини
Мария Шарапова Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Мария Шарапова
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 14 апреля. Россиянка Мария Шарапова уступила итальянке Габриэле Сабатини в финале виртуального Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Голосование проходило на официальной странице турнира в Twitter.

Организаторы турнира провели заочное соревнование между 32 победительницами US Open прошлых лет. На каждой стадии болельщики голосовали в социальных сетях за одну из теннисисток. На пути к финалу Шарапова, выигравшая турнир в 2006 году, победила австралийку Маргарет Корт, бельгийку Жюстин Энен, Мартину Навратилову, представлявшую Чехословакию и США, и немку Штеффи Граф. В финале за Шарапову проголосовал 41% болельщиков, за Сабатини - 59%.

Помимо Открытого чемпионата США, Шарапова по одному разу выигрывала Открытый чемпионат Австралии и Уимблдон, дважды - Открытый чемпионат Франции. Всего на ее счету 36 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации и серебряная медаль летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, на церемонии открытия которых она была знаменосцем сборной России. 26 февраля спортсменка объявила о завершении спортивной карьеры.

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