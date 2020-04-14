Работавший на юниорском ЧМ по керлингу в Красноярске хронометрист умер от коронавируса

ТАСС, 14 апреля. Исполнявший функции главного хронометриста на чемпионате мира среди юниоров в Красноярске голландец Кристиан Лейббрандт умер в результате заболевания, вызванного новым коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной федерации керлинга (WCF).

"Кристиан был ценным, талантливым и активным членом нашей команды технических специалистов. Он работал на многих соревнованиях, в феврале исполнял функции главного хронометриста на чемпионате мира по керлингу среди юниоров в Красноярске. Также Кристиан был нашим фотографом на протяжении многих лет. Все наши мысли и молитвы в это тяжелое время связаны с его женой Шари, семьей и голландским керлинг-сообществом", - сказано в сообщении пресс-службы.

Первенство мира по керлингу среди юниоров в Красноярске проходило с 14 по 22 февраля. В нем принимали участие 20 команд из 15 стран - России, Канады, США, Дании, Швеции, Швейцарии, Шотландии, Норвегии, Латвии, Италии, Германии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Венгрии, Японии.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли.