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Работавший на юниорском ЧМ по керлингу в Красноярске хронометрист умер от коронавируса

Турнир проходил с 14 по 22 февраля

ТАСС, 14 апреля. Исполнявший функции главного хронометриста на чемпионате мира среди юниоров в Красноярске голландец Кристиан Лейббрандт умер в результате заболевания, вызванного новым коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной федерации керлинга (WCF).

"Кристиан был ценным, талантливым и активным членом нашей команды технических специалистов. Он работал на многих соревнованиях, в феврале исполнял функции главного хронометриста на чемпионате мира по керлингу среди юниоров в Красноярске. Также Кристиан был нашим фотографом на протяжении многих лет. Все наши мысли и молитвы в это тяжелое время связаны с его женой Шари, семьей и голландским керлинг-сообществом", - сказано в сообщении пресс-службы.

Первенство мира по керлингу среди юниоров в Красноярске проходило с 14 по 22 февраля. В нем принимали участие 20 команд из 15 стран - России, Канады, США, Дании, Швеции, Швейцарии, Шотландии, Норвегии, Латвии, Италии, Германии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Венгрии, Японии.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли.

Теги
Зимние олимпийские виды спортаПандемия коронавируса нового типа
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