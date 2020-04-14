{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Беттмэн: сроки возобновления сезона не зависят от руководства и игроков НХЛ

Регулярный чемпионат был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса
Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн AP Photo/Mary Altaffer
Описание
Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн
© AP Photo/Mary Altaffer

ТАСС, 14 апреля. Возобновление прерванного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) абсолютно не зависит от желания игроков и руководства. Такое мнение высказал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, чьи слова передает пресс-служба организации.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. Изначально период самоизоляции игроков был введен до 27 марта, затем его продлили до 4 апреля. После этого руководство лиги рекомендовало не снимать карантин до 15 апреля.

"Сроки возвращения зависят от вещей, над которыми у нас нет абсолютно никакого контроля, потому что речь идет о всеобщем здоровье. Мы не знаем, когда это сможет произойти, потому что пока нет понимания, когда люди смогут собираться вместе. И речь идет даже не о болельщиках на аренах, а о том, чтобы игроки собирались для тренировок. Однако мы следим за ситуацией на ежедневной основе", - сказал Беттмэн.

Комиссар НХЛ подчеркнул, что лига должна быть готова ко всем вариантам продолжения сезона, даже к тем, которые на данные момент кажутся нереалистичными. "Мы рассматриваем все возможности и хотим быть к ним готовыми при любых обстоятельствах, - отметил он. - Лига не исключила ничего и не приняли никаких решений. Однако мы будем готовы к любому варианту, который будет иметь смысл в то время".

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
СМИ: Гран-при "Формулы-1" во Франции может быть перенесен из-за пандемии коронавируса
Этап намечен на период с 26 по 28 июня
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС