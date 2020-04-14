Беттмэн: сроки возобновления сезона не зависят от руководства и игроков НХЛ

ТАСС, 14 апреля. Возобновление прерванного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) абсолютно не зависит от желания игроков и руководства. Такое мнение высказал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, чьи слова передает пресс-служба организации.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. Изначально период самоизоляции игроков был введен до 27 марта, затем его продлили до 4 апреля. После этого руководство лиги рекомендовало не снимать карантин до 15 апреля.

"Сроки возвращения зависят от вещей, над которыми у нас нет абсолютно никакого контроля, потому что речь идет о всеобщем здоровье. Мы не знаем, когда это сможет произойти, потому что пока нет понимания, когда люди смогут собираться вместе. И речь идет даже не о болельщиках на аренах, а о том, чтобы игроки собирались для тренировок. Однако мы следим за ситуацией на ежедневной основе", - сказал Беттмэн.

Комиссар НХЛ подчеркнул, что лига должна быть готова ко всем вариантам продолжения сезона, даже к тем, которые на данные момент кажутся нереалистичными. "Мы рассматриваем все возможности и хотим быть к ним готовыми при любых обстоятельствах, - отметил он. - Лига не исключила ничего и не приняли никаких решений. Однако мы будем готовы к любому варианту, который будет иметь смысл в то время".

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли.