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Влияние коронавируса на спорт

СМИ: клубы чемпионата Англии по футболу вернутся к командным тренировкам в конце мая

Футболистам запрещено покидать страну во время подготовки к возобновлению сезона

ТАСС, 14 апреля. Руководство клубов чемпионата Англии по футболу разослало игрокам инструкции по подготовке к возобновлению командных тренировок в конце мая. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Чемпионат Англии приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

По информации источника, игроки получили электронное письмо, в котором изложен новый, менее интенсивный график домашних тренировок, на который они должны будут перейти до 4 мая. Также игрокам стоит ожидать возвращение к командным занятиям в конце мая, быть готовыми к возобновлению футбольных тренировок через 48 часов после уведомления и запрещено покидать страну во время подготовки к возобновлению сезона.

Вспышка вызываемого им заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В мире коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, свыше 119 тыс. умерли. В Великобритании зафиксировано более 89 тыс. случаев заражения, свыше 11 тыс. человек скончались.

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