СМИ: клубы чемпионата Англии потратят около €115 млн на выплаты владельцам абонементов

ТАСС, 14 апреля. Клубы чемпионата Англии по футболу потратят более €115 млн на выплаты владельцам сезонных абонементов в случае, если сезон будет доигран без зрителей. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Чемпионат Англии приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. По данным издания, проведение матчей после возобновления чемпионата запланировано без зрителей.

Также клубам придется вернуть часть средств корпоративным клиентам, в следствии чего общая сумма выплат может составить около €200 млн. 17 из 20 клубов чемпионата приостановили процесс продления абонементов на следующий сезон, исключениями являются "Эвертон", "Ньюкасл" и "Норвич".

Вспышка вызываемого им заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В мире коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, свыше 119 тыс. умерли. В Великобритании зафиксировано более 89 тыс. случаев заражения, свыше 11 тыс. человек скончались.