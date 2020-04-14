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Влияние коронавируса на спорт

В ФИФА сомневаются в возможности проведения игр сборных в 2020 году

Рабочая группа ФИФА ранее рекомендовала отменить все матчи сборных, запланированные на июнь

ТАСС, 14 апреля. Вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА), глава рабочей группы ФИФА по ситуации с коронавирусом Виктор Монтальяни выразил сомнения в возможности проведения матчей сборных в 2020 году. Комментарий Монтальяни приводит AP.

Рабочая группа ФИФА ранее рекомендовала отменить все матчи сборных, запланированные на июнь. В июне мужская сборная России должна была сыграть товарищеские матчи с командами Польши (2 июня) и Сербии (6 июня).

"Думаю, что это было бы сложно выполнить (проведение матчей сборных - прим. ТАСС), не столько в связи с безопасностью здоровья участников, сколько из-за передвижения между странами, - сказал Монтальяни. - Думаю, внутренние футбольные турниры сейчас в приоритете. Мы рассматриваем сентябрь для возобновления матчей, но не уверен, что на эту дату стоит опираться".

Вспышка вызываемого им заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В мире коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, свыше 119 тыс. умерли.

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Влияние коронавируса на спорт
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Влияние коронавируса на спорт
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