Овечкин признан лучшим игроком сезона НХЛ в своем возрасте по версии телеканала Sportsnet

ТАСС, 14 апреля. Капитан "Вашингтона" 34-летний Александр Овечкин признан лучшим игроком текущего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в своем возрасте по версии телеканала Sportsnet. Рейтинг игроков представлен на странице телеканала в Instagram.

На момент приостановки сезона из-за коронавируса Овечкин делил первое место в списке лучших снайперов с чехом Давидом Пастрняком из "Бостона", на счету обоих по 48 шайб. Всего на счету россиянина 67 очков (48 шайб + 19 передач) в 68 матчах. За карьеру в НХЛ Овечкин забросил в регулярных чемпионатах 706 шайб, что является восьмым показателем в истории лиги. Лидирует в этом списке канадец Уэйн Гретцки, в активе которого 894 гола.