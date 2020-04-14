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НХЛ

Овечкин признан лучшим игроком сезона НХЛ в своем возрасте по версии телеканала Sportsnet

На момент приостановки сезона россиянин делил первое место в списке лучших снайперов с чехом Давидом Пастрняком

ТАСС, 14 апреля. Капитан "Вашингтона" 34-летний Александр Овечкин признан лучшим игроком текущего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в своем возрасте по версии телеканала Sportsnet. Рейтинг игроков представлен на странице телеканала в Instagram.

На момент приостановки сезона из-за коронавируса Овечкин делил первое место в списке лучших снайперов с чехом Давидом Пастрняком из "Бостона", на счету обоих по 48 шайб. Всего на счету россиянина 67 очков (48 шайб + 19 передач) в 68 матчах. За карьеру в НХЛ Овечкин забросил в регулярных чемпионатах 706 шайб, что является восьмым показателем в истории лиги. Лидирует в этом списке канадец Уэйн Гретцки, в активе которого 894 гола.

Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года, в 2018 году он с командой впервые выиграл Кубок Стэнли. Российский нападающий восемь раз завоевывал приз "Морис Ришар Трофи", вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. За карьеру россиянин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, а также трижды завоевал приз "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата).

Теги
Овечкин, Александр Михайлович
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