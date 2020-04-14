В оргкомитете российской части Евро-2020 не ждут сокращения числа городов-организаторов

ТАСС, 14 апреля. Организационный комитет российской части перенесенного на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса чемпионата Европы по футболу не ожидает сокращения числа городов - организаторов турнира. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

9 апреля британское издание Daily Mail сообщило, что число городов - организаторов турнира может быть уменьшено из-за последствий пандемии коронавируса. В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что консультации проводятся со всеми запланированными хозяевами первенства, отметив, что окончательно расписание матчей еще не утверждено. Сорокин сообщал ТАСС о том, что ясность относительно городов, которые в 2021 году примут турнир, наступит 30 апреля. До этого времени у оргкомитетов стран - хозяев турнира есть время для того, чтобы решить, будет тот или иной город принимать матчи турнира в 2021 году или нет.

"Есть определенный замысел, который был реализован в нестандартном решении для Евро-2020, - сказал Сорокин. - Он, по всей видимости, будет реализован на нашей памяти единственный раз, потому что следующий турнир пройдет в более привычном режиме. Мы не ожидаем каких-то радикальных поворотов в следующем году в сторону одной страны, сокращения всех остальных городов. На данном этапе это было бы несправедливо, потому что все проделали огромный путь".

Городами - организаторами чемпионата Европы являются Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам. В российском городе должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира. Матчи европейского первенства планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Вспышка вызываемого им заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В мире коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, свыше 119 тыс. умерли.