"Инград": приостановка строительных работ не отразится на реконструкции стадиона "Торпедо"

Остановка строительных работ на большинстве объектов в Москве и Московской области входит в комплекс дополнительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции, введенных властями обоих субъектов на срок с 13 по 19 апреля 2020 года.

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Приостановка строительных работ в Москве не отразится на реконструкции Центральной арены спорткомплекса "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГК "Инград", которая является титульным спонсором "Торпедо" и ведет работы по реконструкции стадиона.

"Решение мэра Москвы о приостановке строительных работ не отразится на реконструкции стадиона "Торпедо". Объект находится на этапе разработки проектной документации, - сказали в пресс-службе. - Архитектурная концепция реконструкции стадиона уже была представлена болельщикам. Прощание болельщиков со стадионом, по решению руководства "Торпедо", состоится по окончании футбольного сезона и снятия ограничений".

"Завершение строительных работ планируется в запланированные сроки, сезон-2023/24 команда и болельщики встретят на обновленном стадионе", - добавил собеседник агентства.

Стадион имени Эдуарда Стрельцова был построен в 1959 году, официальное открытие состоялось 7 сентября 1960 года. Изначально стадион использовался в качестве тренировочной базы для "Торпедо", первый официальный матч на нем состоялся 15 апреля 1977 года. До 1976 года центральная арена имела всего одну трибуну, после реконструкции, проведенной незадолго до московской Олимпиады, стадион стал вмещать 16 тысяч зрителей. Перед проведением в Москве в 1998 году I Всемирных юношеских игр стадион был отремонтирован, на трибунах появились пластиковые кресла, вместимость стадиона при этом уменьшилась до 13450 человек.

После реконструкции арены, являвшейся домашней для "Торпедо", ее вместимость увеличится до 15076 мест, на территории стадиона появится 780 парковочных мест. Арена будет соответствовать современным требованиям Российского футбольного союза и Союза европейских футбольных ассоциаций для проведения матчей самого высокого уровня.