СМИ: следующий сезон НХЛ может начаться в ноябре

ТАСС, 14 апреля. Сезон-2020/21 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) может стартовать в ноябре. Об этом написал в Twitter журналист телеканала TSN Пьер Лебрюн.

Чемпионат НХЛ приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. В понедельник комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что на данный момент лига не готова делать прогнозов относительно возобновления сезона.

"НХЛ планирует отложить старт следующего сезона до ноября, чтобы по возможности завершить летом текущий. В НХЛ верят, что смогут отыграть полный сезон до конца июля 2021 года, начав в ноябре и при условии отмены Матча всех звезд", - написал Лебрюн.

Традиционно сезон НХЛ стартует в начале октября.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, свыше 119 тыс. умерли.