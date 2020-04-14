Футболист "Локомотива" Мариу заявил о желании перейти в чемпионат Испании или Франции

ТАСС, 14 апреля. Выступающий на правах аренды за российский "Локомотив" португальский футболист Жоау Мариу заявил о желании попробовать свои силы в более сильном чемпионате. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Sempre Inter.

Права на 27-летнего полузащитника принадлежат итальянскому "Интеру", срок арендного соглашения истекает 30 июня. Ранее сообщалось об интересе к Мариу со стороны португальского "Спортинга", воспитанником которого является футболист.

"Тут четыре-пять команд очень высокого уровня, но, в то же время, часто приходится играть с командами слабого уровня. Я не скрываю, что хотел бы попробовать себя в другом чемпионате, например, Испании или Франции", - заявил Мариу.

Мариу перешел в "Локомотив" в августе 2019 года. Помимо "Интера" и "Спортинга", полузащитник выступал за английский "Вест Хэм" и португальскую "Виторию Сетубал". В составе "Спортинга" Мариу стал обладателем Кубка Португалии и Суперкубка Португалии.

В составе сборной Португалии Мариу провел 46 игр, в которых забил два гола. Вместе с национальной сборной он выиграл чемпионат Европы 2016 года.